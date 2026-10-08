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Domodossola | 08 ottobre 2026, 17:00

Il calcio dice addio a Bruno Quattrone

Giocò con le maglie di Juventus Domo, Virtus Villa, Gravellona

Bruno Quattrone, in una foto degli Anni Settanta: torneo Rosmini a Domodossola

Bruno Quattrone, in una foto degli Anni Settanta: torneo Rosmini a Domodossola

Il calcio dilettantistico ossolano dice addio a Bruno Quattrone, morto a 77 anni.

Per i più giovani il nome dirà poco, ma Bruno Quattrone, domese, è stato un forte difensore tra gli Anni Sessanta e Settanta.

Bruno ha indossato le maglie di Juventus Domo, Virtus Villa, Gravellona, Baveno e Stresa e in serie D anche in altre formazioni fuori  provincia come Biellese e Borgosesia. 

 ''Nigi', come lo chiamavano i compagni di squadra, era un difensore vecchia maniera, deciso e coriaceo, un calciatore che ha segnato anche diversi  tornei estivi come quello che vinse al Rosmini con una squadra che aveva come attaccante Silvinio Bercellino, centravanti della Juventus. 

L'addio a Bruno Quattrone è avvenuto stamattina alle ore 10 all’ospedale San Biagio di Domodossola. 

Renato Balducci

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