Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

133688 Cooperativa cerca personale sanitario (infermieri e oss) per assistenza e cura ospiti residenziali anziani, si chiede autonomia negli spostamenti, disponibilità a turni diurni e notturni, 35 h settimanali, primo contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione.

133595 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca aiuto cuoco/a. Contratto part-time nei weekend e festivi. Richiesta minima esperienza, precisione e autonomia negli spostamenti.

133561 Rivenditore di pneumatici a Crevoladossola cerca gommista-meccanico. Preferibile esperienza pregressa o qualifica professionale nel settore della meccanica. Orario full rime 8-12/14-18.

133531 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 tecnico addetto/a al controllo qualità, si richiede Diploma, pacchetto Office, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133530 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 1 disegnatore addetto/a all’ufficio tecnico, si richiede Diploma, pacchetto Office, programmi Autocad, Inventor, Autodesk, autonomia negli spostamenti, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133529 Azienda metalmeccanica di Masera cerca 2 carpentieri/montatori, preferibile esperienza pregressa, autonomia negli spostamenti, disponibilità a trasferte, affidabilità e serietà. Contratto da valutare in base al profilo e all’esperienza.

133420 Azienda agricola di Verbania cerca due operai florovivaisti. Necessaria patente B, preferibile esperienza.

133414 Azienda artigiana di tappezzeria di Verbania cerca un operaio tappezziere per confezionamento divani e montaggio tende da interni. Richiesta esperienza o comprovate competenze nel settore.

133400 Azienda che si occupa di commercio mobili ed elettrodomestici cerca un operaio montatore/posatore che si occupi di trasportare installare e montare mobili ed elettrodomestici presso i clienti. Richiesta patente, preferibile ma non richiesta esperienza.

133366 Azienda produttrice di occhiali di Possaccio cerca un meccanico attrezzista da inserire in produzione per attrezzaggio macchine utensili e manutenzioni meccaniche. Richiesta qualifica o diploma in ambito meccanico, modalità contrattuale da valutare in base al profilo. Orario full time, obiettivo inserimento stabile

133247 Azienda termoidraulica di Omegna cerca un apprendista o tirocinante in affiancamento al titolare nel ruolo di idraulico (carico/scarico materiale, supporto nelle ordinarie attività di montaggio/smontaggio/manutenzione di impianti termoidraulici). Unici requisiti sono buona volontà, predisposizione al lavoro, patente B. Orario full time.

