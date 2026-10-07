Quattro giorni di appuntamenti per "Oratorio in festa"

Quattro giornate tra momenti di preghiera, incontri, sport, musica e occasioni di aggregazione. Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre torna a Domodossola "Oratorio in festa", l’iniziativa promossa dall’Oratorio Sacro Cuore.

Il programma si apre giovedì 8 ottobre alle 20.30 con l’introduzione e l’apertura della festa. Alle 20.45 spazio alla testimonianza di Giovanni Pellerin ad Assisi, dal titolo "Guardate a lui e sarete raggianti".

Venerdì 9 ottobre, alle 20.00, è prevista l’apericena a offerta libera, mentre alle 21.00 andrà in scena "Essere umani: quando la vita diventa missione", serata di musica, storie e incontri con don Marco Magarelli. L’ingresso è libero.

Particolarmente ricco il programma di sabato 10 ottobre. Alle 14.30 apriranno gli stand e dalle 15.00 sono previsti giochi sportivi e attività per bambini di basket, pallavolo, calcio e arti marziali. Alle 17.00 merenda per i più piccoli, seguita alle 17.30 dai tornei misti per ragazzi di calcio a 5 e pallavolo. Alle 18.30 aperitivo in musica con "Fermata d’emergenza – Anni ’80, ’90 e 2000", alle 20.45 il talent show e alle 22.00 il dj set.

Domenica 11 ottobre la giornata inizierà alle 11.00 con la messa nel cortile dell’oratorio. Alle 12.30 pranzo e apertura degli stand, mentre alle 14.00 è previsto il ritrovo per la Marcia degli Scarponcini, che quest’anno festeggia la 50ª edizione. La partenza sarà alle 14.30.

Il pomeriggio proseguirà alle 15.00 con musica con "Payadabadu", alle 17.00 con i tornei di ping-pong e calcio balilla e con altri giochi dedicati ai bambini.

La festa si svolgerà negli spazi dell’Oratorio Sacro Cuore di Domodossola e accompagnerà per quattro giorni bambini, ragazzi e famiglie con un programma che unisce le tradizionali attività dell’oratorio a numerose proposte sportive e musicali.