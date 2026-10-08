A Cimamulera arriva un carillon gigante: sabato l’inaugurazione

Un carillon gigante, alto circa tre metri, sarà inaugurato sabato 10 ottobre alle 16.00 a Cimamulera, nella piazzetta vicina alla Torre. L’opera rappresenta l’ultimo tassello di un intervento di riqualificazione che ha interessato un’area verde del paese e che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la famiglia Mari, Giorgio e Karin, cittadini svizzeri che da diversi anni hanno scelto Piedimulera come luogo della loro seconda casa.

“È un progetto che conclude un percorso iniziato qualche tempo fa – spiega il sindaco Alessandro Lana – grazie alla collaborazione con Giorgio e Karin Mari, che hanno fatto molto per il nostro paese. Hanno contribuito alla riqualificazione dell’area e sono sempre stati vicini alla comunità, anche nei momenti di difficoltà”.

L’area, in precedenza occupata anche da alcuni garage in lamiera e in condizioni di degrado, era stata acquisita dal comune e successivamente recuperata e sistemata. La famiglia Mari ha finanziato interamente l’intervento di rigenerazione e riqualificazione dell’area verde, grazie al lavoro di progettazione dell'architetto Riccardo Gallone.

Restava però da completare un ultimo elemento. Inizialmente l’idea era quella di realizzare un basamento sul quale collocare il vecchio ingranaggio dell’orologio di Piedimulera. Il progetto, però, è stato successivamente accantonato e, d’intesa con la famiglia Mari, si è scelto di seguire un’altra strada.

È stato proprio Giorgio Mari a proporre l’idea del carillon, un’opera che, nelle intenzioni dei promotori, presenta caratteristiche particolari e innovative. “È un carillon alto tre metri, con delle peculiarità che lo rendono unico nel suo genere”, anticipa Lana.

Per ora, però, il sindaco non svela ulteriori dettagli. Le caratteristiche dell’opera e soprattutto il suo significato saranno infatti raccontati soltanto nel corso della cerimonia di inaugurazione.

La collaborazione con la famiglia Mari aveva già portato, negli anni scorsi, anche al conferimento della cittadinanza onoraria a Giorgio e Karin, come riconoscimento per il loro impegno a favore di Piedimulera e per gli interventi realizzati a beneficio del paese.

Sabato sarà quindi il momento di scoprire anche l’ultimo tassello di questo percorso: un carillon di tre metri che, almeno per ora, resta avvolto nel mistero.