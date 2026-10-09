Juve Domo, domenica al Curotti la presentazione del settore giovanile

Una domenica dedicata alla prima squadra, ma anche al futuro della società. Domenica 11 ottobre la Juve Domo presenterà ufficialmente il proprio settore giovanile allo stadio Curotti di Domodossola.

L'appuntamento è previsto al termine della partita della prima squadra contro il Feriolo, con calcio d'inizio alle 15.30. Una volta conclusa la gara, il Curotti sarà dedicato ai ragazzi e ai bambini che durante la stagione vestono i colori granata.

La presentazione sarà l'occasione per riunire le diverse formazioni del vivaio e far conoscere al pubblico il settore giovanile della società domese, che anche nella stagione 2026/27 è impegnato con diverse squadre nelle varie categorie.

Alla guida del settore giovanile c'è Andrea Soncin, che ricopre anche il ruolo di allenatore dell'Under 17. Per quanto riguarda le principali formazioni agonistiche, l'Under 19 è affidata a Manolo Giampaolo, l'Under 16 a Ilmer Martinelli, l'Under 15 a Matteo Anessi e l'Under 14 ad Alessandro Guidetti.