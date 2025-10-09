 / Sanità

Sanità | 09 ottobre 2025, 08:25

Peer&Media Education: l’Asl Vco porta la prevenzione nelle scuole con video e social

Gli educatori dell'istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola hanno creato contenuti digitali per la promozione de tematiche quali gioco d'azzardo e salute

L’Asl Vco con la collaborazione dell’associazione Contorno Viola, sviluppa da molti anni percorsi di prevenzione sui comportamenti a rischio nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. In questo contesto, oggi è imprescindibile utilizzare la risorsa della comunicazione digitale come luogo fondamentale di socializzazione e informazione. Per questi motivi, i tradizionali interventi di educazione tra pari (peer education) sono stati integrati con momenti di riflessione e produzione digitale: si parla di Peer&Media Education.

I reel, cioè brevi video verticali, creati e pubblicati sulle piattaforme social servono per diffondere consapevolezza sui temi di salute, sono stati realizzati dai peer educator dell’istituto Marconi Einaudi Galletti di Domodossola, formati da Contorno Viola e utilizzati per gestire incontri di promozione della salute nelle classi. Le tematiche affrontate nei video sono: il gioco d’azzardo patologico, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmisibili, l’esperienza educativa della Peer&Media Education.

Questi video saranno promossi sui canali social e sul sito dell’Asl Vco e di Contorno Viola, con l’intento di sensibilizzare sui comportamenti a rischio, usando linguaggi e strumenti pensati per e dai giovani. Il 10 ottobre, in occasione della giornata internazionale della salute mentale, durante l’evento regionale “Difendi la tua mente e il tuo diritto alla salute mentale” a Torino in piazza San Carlo, verrà presentata l’esperienza della rete regionale Peer coordinata dall’Asl Vco.

Comunicato Stampa Asl Vco

