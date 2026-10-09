Impresa del 2mila8volley: i domesi conquistano la qualificazione alla fase finale di Coppa Piemonte

Un risultato storico per il 2mila8volley di Domodossola, che davanti al pubblico di casa conquista la qualificazione alla fase finale della Coppa Piemonte, entrando tra le dodici squadre che a gennaio si contenderanno l'accesso alla Final Four della competizione.

Un traguardo importante per la formazione guidata da coach Cova, capace di sovvertire i pronostici in un torneo che coinvolge squadre di Serie C e Serie D e che, tradizionalmente, vede le formazioni della categoria superiore protagoniste delle fasi decisive, grazie alla maggiore esperienza e fisicità.

I domesi si presentavano all'ultimo concentramento con un obiettivo preciso: conquistare due vittorie contro Altiora Verbania e Volley Novara, entrambe avversarie di Serie D. Missione compiuta grazie al successo per 2-1 nel derby contro Verbania e alla vittoria per 3-0 contro Novara, risultati che hanno permesso al 2mila8volley di assicurarsi un posto tra le migliori dodici formazioni della competizione.

La prima sfida, quella contro Altiora Verbania, ha regalato spettacolo e grande equilibrio. Davanti a una bella cornice di pubblico, le due squadre hanno dato vita a un confronto intenso e combattuto. La formazione verbanese, profondamente rinnovata e ringiovanita rispetto alla passata stagione, ha dimostrato qualità e determinazione, lottando su ogni pallone.

Il 2mila8volley è riuscito a conquistare i primi due set, portandosi sul 2-0, prima di cedere il terzo parziale nonostante una rimonta finale che aveva riacceso le speranze di chiudere l'incontro senza concedere set agli avversari.

Più agevole la seconda partita contro il Volley Novara. Pur senza esprimere il massimo del proprio potenziale, i ragazzi di coach Cova hanno controllato la gara, imponendosi con un netto 3-0 e mettendo definitivamente al sicuro la qualificazione.

Il concentramento ha rappresentato anche un'importante occasione per lo staff tecnico di valutare diverse soluzioni tattiche. Coach Cova ha potuto ruotare numerosi giocatori, sperimentando alcuni elementi in ruoli differenti e raccogliendo indicazioni preziose in vista di una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

Le due vittorie assumono un significato che va oltre il risultato sportivo, confermando il buon momento del gruppo e premiando il lavoro svolto durante la preparazione. La formazione domese potrà ora confrontarsi con alcune delle migliori realtà pallavolistiche piemontesi nella fase a eliminazione diretta, in programma a gennaio.

Archiviata la soddisfazione per la Coppa Piemonte, l'attenzione si concentra adesso sull'inizio del campionato di Serie D.

Il debutto stagionale è fissato per domenica 18 ottobre alle ore 17.30, quando il 2mila8volley ospiterà il San Rocco Novara al Palaraccagni di Domodossola.

Un appuntamento importante per la squadra e per i tifosi, chiamati a sostenere i domesi dopo un avvio di stagione che ha già regalato una qualificazione di prestigio.