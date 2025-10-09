"Conoscenza è salute": alla Soms di parla della sindrome Smith-Magenis

Venerdì 10 ottobre alle 18.00 lo Spazio Contemporaneo della società di mutuo soccorso di Domodossola ospita un nuovo incontro nell’ambito del progetto “Conoscenza è salute”, dal titolo “Oltre l’invisibile. La sindrome Smith-Magenis”.

L’incontro prevede un dialogo tra Mario Stelitano e Fabio Fantone sul romanzo “Sulla mia strada”, dal quale si passerà poi a parlare della sindrome Smith-Magenis. Si tratta di una malattia genetica rara che crea situazioni di disagio e disabilità; le sue principali caratteristiche possono essere deficit neuro cognitivi, disturbi del comportamento quali autolesionismo ed iperattività. Si possono presentare gravi alterazioni del sonno e tratti facciali e scheletrici distintivi. I neonati possono presentare ipotonia e difficoltà di alimentazione.

La serata è realizzata grazie al sostegno della farmacia di Mocogna, farmacia Ossolana e Antica Farmacia del Borgo.