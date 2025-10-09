 / Eventi

"Conoscenza è salute": alla Soms di parla della sindrome Smith-Magenis

Il 10 ottobre un nuovo incontro che prende le mosse dal romanzo "Sulla mia strada"

Venerdì 10 ottobre alle 18.00 lo Spazio Contemporaneo della società di mutuo soccorso di Domodossola ospita un nuovo incontro nell’ambito del progetto “Conoscenza è salute”, dal titolo “Oltre l’invisibile. La sindrome Smith-Magenis”.

L’incontro prevede un dialogo tra Mario Stelitano e Fabio Fantone sul romanzo “Sulla mia strada”, dal quale si passerà poi a parlare della sindrome Smith-Magenis. Si tratta di una malattia genetica rara che crea situazioni di disagio e disabilità; le sue principali caratteristiche possono essere deficit neuro cognitivi, disturbi del comportamento quali autolesionismo ed iperattività. Si possono presentare gravi alterazioni del sonno e tratti facciali e scheletrici distintivi. I neonati possono presentare ipotonia e difficoltà di alimentazione.

La serata è realizzata grazie al sostegno della farmacia di Mocogna, farmacia Ossolana e Antica Farmacia del Borgo.

l.b.

