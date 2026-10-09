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Viabilità e trasporti | 09 ottobre 2026, 15:35

SS 659, chiusure e sensi unici tra Antigorio e Formazza

Per lavori di rifacimento della pavimentazione, possibili disagi agli automobilisti in diversi tratti della statale

SS 659, chiusure e sensi unici tra Antigorio e Formazza

Anas ha programmato importanti lavori lungo la strada statale 659 delle valli Antigorio e Formazza. Sono infatti previsti interventi di rifacimento della pavimentazione stradale su gran parte della tratta, che dovrà dunque essere parzialmente chiusa al traffico.

In particolare, è prevista l’istituzione di un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 13+000. Il provvedimento riguarda tratti saltuari, su tutte le corsie, dal 12 al 24 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.30 esclusi giorni festivi e prefestivi.

Più in alto, tra il km 17+000 e il km 38+000, è in programma la chiusura temporanea a tratti, con interruzioni saltuarie, sempre dal 12 al 14 ottobre tra le 7.30 e le 18.30. Il transito sarà garantito ai mezzi di soccorso e, compatibilmente con le lavorazioni e con eventuali tempi di attesa, il passaggio di residenti, operatori economici e mezzi del trasporto pubblico.

l.b.

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