Centosei posti nel nuovo parcheggio dell’ex Macello: l'apertura sabato FOTO

Sarà aperto sabato 10 ottobre il nuovo parcheggio da 106 posti realizzato in via De Gasperi a Domodossola. Si tratta dell’area ex Macello.

Il cantiere era partito alla fine di maggio con l’abbattimento di alcune parti murarie e poi la pulizia dell'area; quindi i lavori sono proseguiti durante l'estate e ora ecco l’apertura dell’area parcheggio nella zona antistante i giardini pubblici di via Trieste, in una posizione strategica a poca distanza sia dalla stazione ferroviaria sia dal centro cittadino.

Un intervento del valore di circa 821.000 euro, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e City Green Light, società alla quale è stata affidata la gestione del sistema dei parcheggi a pagamento della città. La sosta sarà a pagamento, per favorire la rotazione dei veicoli e aumentare la disponibilità effettiva degli stalli durante la giornata.

Oltre a questo intervento un altro cantiere interesserà il centro città. E' infatti previsto l'avvio della riqualificazione del parcheggio di via Cadorna, da tempo interessato da problemi di infiltrazioni. Dal 12 ottobre 2026 il parcheggio verrà chiuso.