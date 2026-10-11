Mercato due ruote a motore conferma andamento positivo

Il mercato italiano e del Vco delle due ruote a motore conferma a settembre 2026 un andamento positivo. “Nel 9° mese dell’anno – commenta in una nota Mariano Roman, presidente di Ancma – gli scooter hanno già superato i volumi di vendita registrati a novembre 2025, sostenuti in particolare dalle cilindrate più basse e accessibili, che fino a 250 cc crescono del 20%. In questo scenario si riequilibra il mix tra moto e scooter, con questi ultimi che rafforzano il proprio ruolo grazie a economicità, versatilità e funzionalità, soprattutto negli impieghi urbani e quotidiani”.

Prosegue a settembre la serie ininterrotta di parziali positivi del 2026: nel 9° mese dell’anno il mercato delle due ruote a motore segna una crescita del 7,86% e fa registrare 33.061 veicoli. Tra i mezzi immatricolati, gli scooter ancora una volta si distinguono per un risultato a doppia cifra, con un incremento dell’11,21% e 20.381 unità; anche le moto, sia pure in misura contenuta, tornano a crescere dopo due mesi di flessione: +1,64 e 11.175 mezzi targati; buona anche la performance dei ciclomotori, che incassano un incremento del 12,99% e 1.505 unità.