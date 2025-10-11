“Ecco il mio mestiere!”: Cna Piemonte Nord guida i giovani verso il futuro professionale

Nei giorni scorsi Cna Piemonte Nord ha ufficialmente presentato “Ecco il mio mestiere!”, progetto pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e stimolare l’interesse degli studenti verso le professioni artigiane e imprenditoriali.

Al centro dell’iniziativa, una serie di videointerviste realizzate a dieci aziende associate a Cna Piemonte Nord, distribuite tra le province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola che operano in settori diversi e con dimensioni differenti. Gli artigiani e gli imprenditori coinvolti nei video raccontano con passione la propria storia d’impresa, mostrano le lavorazioni e condividono le prospettive future, offrendo agli studenti uno spaccato autentico e stimolante del mondo della piccola impresa. Ogni video è inoltre accompagnato da dati sui fabbisogni occupazionali delle piccole imprese del proprio settore, raccolti da Cna nazionale. I filmati sono a disposizione gratuitamente delle scuole superiori e professionali delle province di Novara, Vercelli e Vco per iniziative di orientamento professionale da concordare con Cna Piemonte Nord.

Il progetto è stato sviluppato sull’idea delle insegnanti novaresi Anna Borrelli (che lavora per l’agenzia di formazione professionale ‘Filos’ ed è responsabile della sartoria sociale di Nòva) e Laura Ceriotti (insegnante al liceo ‘Bellini’). Il progetto ha avuto il contributo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e il sostegno degli uffici scolastici territoriali delle province di Novara, Vco e Vercelli. La produzione è stata curata dall’agenzia novarese Intermedia.

A completare questo progetto si è aggiunto il video ‘Quale sarà il mio mestiere?’, realizzato da due studentesse dell’istituto Ravizza di Novara, Martina Incasa e Manpreet Kaur, durante un percorso Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) svolto in estate nella sede Cna di Novara. Le studentesse hanno intervistato un gruppo di coetanee raccogliendo opinioni e aspettative sul futuro professionale, offrendo così il punto di vista complementare a quello delle imprese. Il loro video è stato proiettato durante la presentazione il 9 ottobre, dopo il video con degli estratti di tutti i 10 video delle imprese e uno in versione integrale.