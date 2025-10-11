 / Scuola

“Ecco il mio mestiere!”: Cna Piemonte Nord guida i giovani verso il futuro professionale

La confederazione ha presentato il progetto rivolto agli studenti, con una serie di video che raccontano le imprese del territorio

Nei giorni scorsi Cna Piemonte Nord ha ufficialmente presentato “Ecco il mio mestiere!”, progetto pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e stimolare l’interesse degli studenti verso le professioni artigiane e imprenditoriali.

Al centro dell’iniziativa, una serie di videointerviste realizzate a dieci aziende associate a Cna Piemonte Nord, distribuite tra le province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola che operano in settori diversi e con dimensioni differenti. Gli artigiani e gli imprenditori coinvolti nei video raccontano con passione la propria storia d’impresa, mostrano le lavorazioni e condividono le prospettive future, offrendo agli studenti uno spaccato autentico e stimolante del mondo della piccola impresa. Ogni video è inoltre accompagnato da dati sui fabbisogni occupazionali delle piccole imprese del proprio settore, raccolti da Cna nazionale. I filmati sono a disposizione gratuitamente delle scuole superiori e professionali delle province di Novara, Vercelli e Vco per iniziative di orientamento professionale da concordare con Cna Piemonte Nord.

Il progetto è stato sviluppato sull’idea delle insegnanti novaresi Anna Borrelli (che lavora per l’agenzia di formazione professionale ‘Filos’ ed è responsabile della sartoria sociale di Nòva) e Laura Ceriotti (insegnante al liceo ‘Bellini’). Il progetto ha avuto il contributo della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e il sostegno degli uffici scolastici territoriali delle province di Novara, Vco e Vercelli. La produzione è stata curata dall’agenzia novarese Intermedia.

A completare questo progetto si è aggiunto il video ‘Quale sarà il mio mestiere?’, realizzato da due studentesse dell’istituto Ravizza di Novara, Martina Incasa e Manpreet Kaur, durante un percorso Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) svolto in estate nella sede Cna di Novara. Le studentesse hanno intervistato un gruppo di coetanee raccogliendo opinioni e aspettative sul futuro professionale, offrendo così il punto di vista complementare a quello delle imprese. Il loro video è stato proiettato durante la presentazione il 9 ottobre, dopo il video con degli estratti di tutti i 10 video delle imprese e uno in versione integrale.

