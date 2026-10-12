“Cuore Non Stop": il Vco sostiene la ricerca del dottor Andrea Audo FOTO E VIDEO

Più di 200 persone, per la precisione 203, in festa ieri nella prestigiosa cornice dell'hotel Majestic di Verbania per una nobile causa: contribuire al progetto “Cuore Non Stop” dell’Ircss Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria dedicato allo sviluppo e alla validazione di un’innovativa tecnica di rianimazione per i pazienti in arresto cardiaco. Il progetto, promosso dalla Sc cardiochirurgia, diretta dall'ossolano Andrea Audo, e sostenuto da Solidal per la Ricerca, è coordinato dal Dairi - il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione. Ieri sera alla cena benefica era presente il dottor Audo, che attraverso dei video ha spiegato il progetto.

L'iniziativa venne lanciata durante le celebrazioni dei 30 anni di attività della cardiochirurgia al teatro Alessandrino il 13 marzo di quest'anno e in quell’occasione anche un folto gruppo dall'Ossola partecipò all'evento celebrativo e benefico. Venne organizzata da Domodossola anche una trasferta con un pullman ad Alessandria, per dare modo a più persone di partecipare, da parte della domese Patrizia Daverio. Ma la solidarietà verso la ricerca intrapresa dall'ospedale di Alessandria da parte dell'Ossola e del Vco non si è fermata: Patrizia Daverio nel Vco ha fatto nascere un gruppo di Amici di Cuore Non Stop. A luglio venne organizzata una mini crociera con cena sul battello sul lago Maggiore e ieri sera è stata organizzata un'altra cena benefica.

Al centro del progetto “Cuore Non Stop” c’è lo sviluppo di un sistema di venting del ventricolo sinistro, pensato per migliorare la gestione del paziente durante le fasi di rianimazione. Si tratta del primo esperimento al mondo di questa tecnica ideata e messa a punto dal Dipartimento dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria: un ulteriore passo avanti nella gestione delle emergenze cardiovascolari. “Gli obiettivi, però, vanno oltre l’aspetto strettamente clinico - ha spiegato il dottor Audo – e intendono aumentare le probabilità di sopravvivenza e migliorare gli esiti neurologici, rendere i trattamenti avanzati più accessibili e sostenibili riducendo la dipendenza da dispositivi ad alto costo e produrre evidenze scientifiche solide attraverso la validazione della nuova metodica”. Benefici attesi che riguardano quindi non soltanto i pazienti e la loro qualità di vita, ma anche più in generale il sistema sanitario, attraverso una maggiore accessibilità alle cure e una possibile riduzione dei costi.

Quellla di ieri è stata una grande serata di solidarietà, che ha coinvolto istituzioni e cittadini. Erano presenti il presidente della provincia e sindaco di Verbania Giandomenico Albertella, il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni, i sindaci di Villadossola e Trontano Bruno Toscani e Renzo Viscardi, la direttrice sanitaria dell'Asl del Vco Daniela Kozel, il presidente dell'ordine di medici del Vco Maurizio Borzumati, il primario della cardiologia del Vco Alessandro Lupi, il primo primario della cardiologia di Alessandria Dante Medici, la mamma del dottor Audo Laura Mazzocchi, e la figlia Arianna e poi tanti cittadini legati per motivi di salute e di amicizia al dottor Audo, stimato oltre che per sue qualità professionali per la sua grande umanità. Insomma, un esempio concreto di la partecipazione della comunità.

Diverse le sorprese durante la serata: vi è stata l'incursione nella sala della Fanfara Valdossola, che ha portato sorriso e gioia, aria di festa tra i partecipanti e ha eseguito alcuni brani. E poi l'esibizione come cantante, con l'esecuzione di un brano melodico, del dottor Andrea Audo.