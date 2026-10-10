Giovani e prevenzione dei rischi: in Prefettura un tavolo per promuovere comportamenti consapevoli

Nella giornata di ieri, 9 ottobre, si è tenuta presso la Prefettura del Vco una riunione del tavolo relativo al tema della sicurezza e della sensibilizzazione dei più giovani. il tavolo, presieduto dal prefetto, ha visto la parteipazione del reparto carabinieri del Parco Nazionale Val Grande, dei carabinieri forestali del Vco, dei vigili del fuoco, dell’ufficio scolastico del Vco, dell’Unione Montana Alta Ossola, della delegazione Valdossola del soccorso alpino e speleologico, del Cai e dei volontari della protezione civile e vigili del fuoco.

L’incontro è la prosecuzione di un progetto, avviato lo scorso anno con il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici di secondo grado, finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi sul tema dell’importanza della sicurezza: in montagna, al lago e, in generale, nei locali di intrattenimento. Lo scopo prefissato è quello di favorire la consapevolezza dei giovani, legata all’importanza del “divertimento in sicurezza”, che permetta loro di avere una maggiore capacità di previsione degli elementi di rischio, in qualunque ambito (dalla frequentazione degli ambienti naturali, ai locali pubblici, alla vita sociale in generale).

Le istituzioni coinvolte mirano alla formazione di giovani adulti più consapevoli, accrescendone la capacità di valutare bene la propria preparazione e capacità di prevedere i rischi. Il tavolo ha condiviso l’idea di avviare questi percorsi educativi non soltanto in classe, attraverso il confronto con gli esperti, ma anche con esperienze dal vivo, in ambiente naturale, nei vari scenari naturalistici che il nostro territorio offre.

All’esito dell’incontro il Prefetto ha disposto la creazione di un comitato ristretto, composto da un rappresentante per ognuno degli enti presenti, che possa lavorare alla definizione dei progetti in tempi celeri, al fine di poterli realizzare già nell’anno scolastico avviato.