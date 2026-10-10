I Vigili del Fuoco del Vco si illuminano di verde per sensibilizzare sulle sindromi Pans Pandas

Anche i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola hanno aderito all’iniziativa “Illuminazione in verde”, promossa in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans Pandas, che ricorre oggi, sabato 10 ottobre.

Tra il crepuscolo di ieri e l’alba di oggi, un fascio di luce verde ha illuminato monumenti di particolare valore storico e artistico in numerose città italiane, oltre alle caserme dei Vigili del Fuoco che hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulle sindromi Pans Pandas, condizioni caratterizzate dall'insorgenza improvvisa di sintomi neuropsichiatrici in età pediatrica, ancora poco conosciute e talvolta difficili da riconoscere.

Il colore verde rappresenta simbolicamente una luce di speranza per i bambini e le famiglie che affrontano queste problematiche. L'iniziativa vuole sottolineare l'importanza di una maggiore conoscenza delle sindromi, per favorire il riconoscimento tempestivo dei sintomi e l'accesso a percorsi di diagnosi e cura adeguati.

La campagna è organizzata dall'associazione Genitori Pans Pandas BGE ODV e gode del patrocinio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso il proprio Dipartimento.

Con la propria adesione, anche il Comando provinciale del Vco contribuisce a diffondere un messaggio di attenzione e solidarietà nei confronti delle persone e delle famiglie coinvolte.