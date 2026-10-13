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Anzasca | 13 ottobre 2026, 18:10

Nuovo impianto di risalita a Macugnaga, corsa contro il tempo per l’inverno

Il tapis roulant sarà a servizio del campo scuola di Pecetto. L’amministrazione riduce i tempi della gara per consentire l’installazione prima dell’avvio della stagione sciistica

Nuovo impianto di risalita a Macugnaga, corsa contro il tempo per l’inverno

Il comune di Macugnaga ha avviato l’iter per la realizzazione del nuovo impianto di risalita a nastro con copertura a cupola al campo scuola di Pecetto, nel comprensorio sciistico Pecetto-Burki-Belvedere.

L’intervento prevede la sostituzione e il potenziamento dell’impianto esistente, con fornitura e posa del nuovo tapis roulant, la copertura protettiva, lo smontaggio delle strutture attuali e la realizzazione delle opere accessorie necessarie alla messa in funzione. Il progetto esecutivo, approvato dalla giunta comunale il 7 ottobre, ha un quadro economico complessivo di 998mila euro.

La gara sarà svolta con procedura aperta telematica di rilevanza europea e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità tecnica dell’impianto. L’amministrazione ha inoltre disposto una procedura accelerata per rispettare i tempi della prossima stagione sciistica, prevista a partire da dicembre.

l.b.

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