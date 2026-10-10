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Eventi | 10 ottobre 2026, 14:30

Calasca Castiglione, domenica il Memorial don Severino Cantonetti

L'iniziativa organizzata dall'Asd Castiglione Ossola prenderà il via dalla frazione Colombetti

Calasca Castiglione, domenica il Memorial don Severino Cantonetti

Domenica 11 ottobre a Calasca Castiglione si terrà il Memorial don Severino Cantonetti, iniziativa organizzata dall'Asd Castiglione Ossola.

Il ritrovo è previsto nella frazione Colombetti, dove dalle 8.30 sarà possibile effettuare le iscrizioni. Alle 9.30 partirà una camminata in amicizia, pensata come momento di partecipazione e condivisione.

Il programma prevede inoltre una seconda partenza alle 10.45. Per conoscere la relativa attività e gli eventuali appuntamenti successivi è necessario consultare il programma completo degli organizzatori.

a.f.

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