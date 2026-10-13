Varzo, torna il corso di teatro per adulti con Matteo Minetti

Torna a Varzo il corso di teatro per adulti proposto dalla Compagnia dello Zio, un'occasione per avvicinarsi al mondo della recitazione e sperimentare le proprie capacità espressive, anche senza esperienze precedenti.

Le lezioni si svolgono ogni mercoledì in piazza Bono e sono guidate da Matteo Minetti, attore e drammaturgo, che accompagnerà i partecipanti attraverso un percorso dedicato alle principali tecniche teatrali.

Durante gli incontri saranno proposti esercizi di respirazione, pronuncia e movimento nello spazio, con l'obiettivo di sviluppare maggiore consapevolezza del corpo e della voce. Il lavoro di gruppo porterà inoltre alla preparazione di un vero e proprio spettacolo, offrendo ai partecipanti la possibilità di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

Il corso è rivolto sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al teatro sia a chi vuole coltivare questa passione in un ambiente di condivisione.

Per informazioni è possibile contattare la Compagnia dello Zio al numero 347 9341020 oppure scrivere a info@compagniadellozio.it.