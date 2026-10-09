“Tradizioni in Sagra”: una giornata tra antichi mestieri, spettacoli e sapori locali

Domenica 11 ottobre Varzo ospiterà la quarta edizione di “Tradizioni in Sagra”, una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni, della cultura popolare e dei sapori del territorio. La manifestazione proporrà un ricco programma di appuntamenti, tra mercatini, spettacoli, rappresentazioni teatrali, attività per i più piccoli e momenti conviviali.

La giornata prenderà il via alle 9.00 con l'apertura dei mercatini di hobbistica e artigianato, mentre alle 10.00 è prevista una grande sfilata. Alle 11.15 si terrà la Santa Messa animata, seguita alle 12.30 dal pranzo della sagra a base di polenta, per il quale è obbligatoria la prenotazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, spazio agli spettacoli e alle rappresentazioni dedicate alla storia e alle tradizioni locali.

Il programma prevede la rappresentazione “Antichi Mestieri”, seguita da “Napoleone Passò da Cardone”, commedia comica proposta dalla Compagnia Teatro Dialettale di Montecrestese “Bandarai”.

Sarà inoltre presentato “Ul Dvarun”, spettacolo dedicato al dialetto varzese a cura del Gruppo Teatrale Varzese.

Alle 16.30 è in programma la tradizionale castagnata, uno degli appuntamenti più caratteristici della giornata.

Numerose anche le iniziative pensate per le famiglie. Nel pomeriggio saranno organizzati laboratori creativi per bambini, tra cui il laboratorio sensoriale “1.000 profumi dell'uva”, che permetterà ai partecipanti di sperimentare la pigiatura tradizionale dell'uva a piedi nudi.

Durante tutta la manifestazione sarà inoltre presente un piccolo angolo con gli asinelli e le pecorelle di Cascina Ginetta.

Non mancherà l'intrattenimento musicale, con le esibizioni del Gruppo Fisarmoniche Ossolane e di gruppi folkloristici, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tradizioni popolari.

Tra le proposte culturali della giornata anche la possibilità di visitare, presso la Torre Medievale di Varzo, la mostra di pittura “Il respiro della natura” dell'artista Heidi Weiss.

L'esposizione sarà visitabile durante lo svolgimento della manifestazione, offrendo un'ulteriore occasione per unire arte e valorizzazione del territorio.

Per informazioni e per la prenotazione obbligatoria del pranzo è possibile contattare la Pro Loco al numero 333 548 1843.

La quarta edizione di “Tradizioni in Sagra” si presenta dunque come un'occasione per trascorrere una domenica all'insegna della convivialità, riscoprendo antichi mestieri, usanze e tradizioni che fanno parte del patrimonio culturale ossolano.