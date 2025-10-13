Sicurezza stradale, la Polizia cantonale intensifica i controlli di velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l’eccesso di velocità continua a essere una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con esiti gravi o mortali.
Per questo motivo, le autorità rinnovano l’appello a tutti i conducenti affinché rispettino scrupolosamente i limiti di velocità, a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, durante la settimana 40 – dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 – verranno effettuati controlli della velocità tramite dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Piotta
Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Iragna
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali: Gudo, Monte Carasso, Giubiasco, Bellinzona
Distretto di Locarno
Polizia cantonale: Cugnasco, Riazzino
Polizie comunali: Locarno, Verscio, Arcegno, Losone, Quartino, Minusio, Gerra Gambarogno, Tenero, Ascona
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Ruvigliana, Davesco Soragno
Polizie comunali: Morcote, Grancia, Paradiso, Sala Capriasca, Cagiallo, Comano, Vezia, Pregassona, Loreto, Gravesano, Melide, Manno, Sorengo, Casoro, Barbengo
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Novazzano, Ligornetto
Polizie comunali: Genestrerio, Balerna
Controlli della velocità semi-stazionari
Pollegio, Cadenazzo, Vacallo, Riva San Vitale