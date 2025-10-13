La Cestistica Domo centra la prima vittoria in campionato

Festa granata. La Cestistica ottiene il primo successo in campionato: battuto al PalaRaccagni 100-86 lo Sporting Borgomanero. A farla da padrona Nagini, autore di 30 punti, record in carriera per lui. Da segnalare anche il ventello dell'inossidabile Maurizio Realini. " Vittoria importante, per il morale dei ragazzi.

"Con una settimana in più di allenamenti nelle gambe - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca - siamo riusciti a migliorare alcuni dettagli a livello fisico e tattico. In attacco ha funzionato tutto al meglio: segnare 100 punti è sempre un segnale importante. In difesa siamo cresciuti all'interno del match: nel primo tempo abbiamo concesso troppo, nel secondo abbiamo stretto le maglie e fatto scelte che hanno pagato. Questo successo è un punto di partenza: ne avevamo tutti bisogno".