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Crevoladossola | 14 ottobre 2026, 12:05

''Il nuovo asilo sarà pronto tra marzo e aprile'' FOTO

Il sindaco Giorgio Ferroni : ''Vanno avanti i lavori della nuova struttura scolastica di Preglia''

Proseguono i lavori di costruzione del nuovo asilo a Crevoladossola. Ed intanto nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il regolamento  della struttura.

‘’Credo che per marzo o aprile 2027 il nuovo asilo verrà inaugurato. I lavori proseguono bene e presto sarà pronto’’ dice Giorgio Frrobi, sindaco di Crevoladossola che ha spiegato le finalità di questa nuova struttura che è in via di realizzazione alle spalle dei caserma dei Carabinieri del paese, nella stessa area dove ha trovato sede la nuova scuola elementare e dove sorga anche la scuola media. Un polo scolastico diventato realtà nel centro di Preglia.

Il progetto è stato finanziato per la quasi totalità grazie a fondi del Pnrr per un totale di circa 2 milioni di euro. La struttura avrà da un minimo di 20 posti fino ad un massimo potenziale di 60.

Renato Balducci

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