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Viabilità e trasporti | 13 ottobre 2026, 12:10

Galleria Montecrevola, prima i lavori al tornante sulla provinciale 166

Anas programma 150 giorni di interventi davanti al cimitero di Crevoladossola per agevolare il transito dei mezzi pesanti durante la futura chiusura della superstrada. Ancora da definire le modalità dei lavori di risanamento e adeguamento impiantistico

Galleria Montecrevola, prima i lavori al tornante sulla provinciale 166

Sono in corso di preparazione gli importanti lavori di adeguamento impiantistico e al risanamento strutturale della galleria Montecrevola, lungo la superstrada del Sempione. Un intervento a lungo atteso, ma che prima di prendere ufficialmente il via ha bisogno di un ulteriore passo: Anas ha infatti programmato l’allargamento del tornante sulla provinciale 166, di fronte al cimitero di Crevoladossola.

Si tratta di un intervento propedeutico ai futuri lavori in galleria e che permetterebbe un transito più agevole ai mezzi pensanti che, nel periodo di chiusura della galleria, dovranno necessariamente deviare dalla superstrada alla provinciale.

Secondo quanto affermato da Anas, i lavori sul tornante avranno una durata di 150 giorni, con senso unico alternato. Solo a seguire partiranno i lavori strutturali e impiantistici in galleria.

Per quanto riguarda l’intervento nella galleria Montecrevola, che - come sottolineato dal sindaco di Crevoladossola Ferroni - potrebbero creare importanti problemi di viabilità all’interno del comune, Anas assicura che “sono in corso di valutazione le modalità di esecuzione dei lavori che saranno discusse ai tavoli tecnici prossimamente attivati”.

l.b.

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