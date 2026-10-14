Dalla diagnosi alla domanda: quali documenti servono per chiedere le prestazioni legate alla non autosufficienza

Primo passo: la certificazione del medico curante

Quando il certificato è davvero completo

La richiesta di indennità di accompagnamento nasce da un atto apparentemente semplice: il certificato introduttivo firmato dal medico di famiglia.

Perché non resti un foglio vuoto di valore, il documento deve riferire con precisione la diagnosi principale, le comorbilità che incidono sulla vita quotidiana e la prognosi a breve termine.

Molti professionisti si concentrano sul nome della patologia, omettendo di descrivere le limitazioni funzionali concrete: capacità di camminare, manipolare oggetti, curare l’igiene personale.

Un buon certificato, invece, intreccia diagnosi e conseguenze pratiche, offrendo sin da subito alla commissione INPS la fotografia della non autosufficienza.

Referti specialistici e diario clinico: il cuore della pratica

Come organizzare la documentazione

Dopo il certificato, il fascicolo si irrobustisce con referti specialistici, lettere di dimissione e risultati di esami strumentali.

L’obiettivo non è la quantità di carta, ma la coerenza narrativa: ogni documento deve confermare la traiettoria del decadimento funzionale tracciata dal medico curante.

Conviene ordinare i referti in ordine cronologico inverso, indicando a margine eventuali peggioramenti datati.

Quando si tratta di patologie progressive, un breve diario clinico firmato dal caregiver – con episodi di cadute, confusione o inappetenza – aiuta la commissione a cogliere ciò che non sempre emerge dai numeri delle analisi.

Le patologie più ricorrenti e il peso sulla valutazione dell’INPS

Integrare diagnosi e funzionalità residuali

Nelle pratiche di accompagnamento compaiono di frequente deficit cognitivi, insufficienze motorie severe e malattie neuromuscolari.

Chi prepara la domanda dovrebbe sapere che non tutte le diagnosi vengono lette allo stesso modo: ciò che conta è la correlazione tra quadro clinico e perdita di autonomia.

Per orientarsi tra le patologie che più spesso giustificano l’accompagnamento, può essere utile la rassegna redatta da Risarcimenti & Rimborsi, dove ogni diagnosi è collegata alle prove cliniche considerate dirimenti dall’INPS. Da quella sintesi emerge, ad esempio, che nel Parkinson servono valutazioni sulla stabilità posturale, mentre nella demenza contano i punteggi ottenuti alle principali scale neuropsicologiche.

Dati questi distinguo, il fascicolo deve sempre collegare il referto alla limitazione funzionale: un semplice “artrosi avanzata” rischia di passare inosservato se non accompagnato da una valutazione del range di movimento o da foto che mostrino gli ausili ortopedici utilizzati.

Dossier amministrativo: dalla domanda telematica alla visita di accertamento

Errori frequenti da evitare

Con il fascicolo pronto, si passa al portale INPS.

Occorre allegare tutta la documentazione in un unico file PDF o suddividerla secondo i tag richiesti: referti, certificato base, verbali precedenti.

Molti candidati dimenticano di caricare il consenso al trattamento dei dati sanitari, causando lo stop del procedimento.

Altri presentano originali il giorno della visita ma non li avevano inseriti online: la commissione, non avendoli potuti leggere in anticipo, potrebbe non considerarli decisivi.

Durante l’accertamento, portare copie cartacee ordinate con indice facilita il lavoro dei medici valutatori e riduce i tempi del colloquio.

Chi accompagna il richiedente – spesso un familiare – dovrebbe preparare una breve sintesi orale: poche frasi su come si svolge una giornata tipo bastano a trasformare numeri e sigle in vita vissuta.













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