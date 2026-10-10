Retatrutide per la ricerca: cosa controllare prima di ordinarlo in Europa

Il retatrutide è diventato in pochi mesi una delle molecole più cercate online in Italia. Sviluppato da Eli Lilly, non è ancora autorizzato come medicinale in nessun Paese, ma è già disponibile come peptide per la ricerca di laboratorio. In un mercato dove la qualità cambia molto da un fornitore all'altro, alcuni controlli semplici fanno la differenza. Un esempio concreto è OXpeptides, fornitore europeo che pubblica il certificato di analisi indipendente del proprio retatrutide.

Perché la ricerca guarda al retatrutide

Il retatrutide è un triplo agonista: agisce sui recettori GIP, GLP-1 e glucagone. Nello studio di fase 2 pubblicato sul New England Journal of Medicine, il gruppo con la dose più alta ha registrato una riduzione media del peso del 24,2 per cento in 48 settimane. Nel 2026 lo studio di fase 3 TRIUMPH-1, su oltre 2.300 partecipanti, ha confermato una riduzione intorno al 28 per cento a 80 settimane. Eli Lilly prevede di chiedere l'autorizzazione alla FDA americana nel 2027. Fino ad allora la molecola resta sperimentale, ed è proprio nei laboratori che oggi se ne studiano gli effetti.

Primo controllo: il certificato di analisi

Un peptide per la ricerca vale quanto la sua analisi. Il documento da chiedere è il certificato di analisi (COA) rilasciato da un laboratorio indipendente, non dal venditore stesso. Deve indicare due numeri: la purezza misurata per HPLC e la quantità reale di principio attivo nel flaconcino.

Nel caso di OXpeptides, il retatrutide da 10 mg è stato analizzato dal laboratorio indipendente Janoshik: purezza del 99,316 per cento e 10,59 mg misurati nel flaconcino, cioè leggermente più del dichiarato. Il rapporto è consultabile sulla pagina del prodotto e verificabile direttamente sul sito del laboratorio. È il tipo di trasparenza che conviene pretendere da qualsiasi fornitore.

Secondo controllo: il prezzo al milligrammo

Il prezzo del flaconcino da solo inganna. Il confronto corretto si fa al milligrammo. Da OXpeptides il retatrutide costa 94,90 euro per 10 mg (9,49 euro al mg), 149,90 euro per 20 mg (7,50 euro al mg) e 199,90 euro per 30 mg (6,66 euro al mg). Il formato più grande costa quindi circa il 30 per cento in meno per milligrammo. Diffidare invece delle offerte molto al di sotto di questi valori: spesso nascondono un dosaggio reale inferiore a quello indicato in etichetta.

Terzo controllo: da dove parte il pacco

Le spedizioni da fuori Europa possono restare bloccate in dogana per settimane, senza garanzia di arrivo. Un fornitore che spedisce dall'interno dell'Unione europea evita questo rischio. OXpeptides prepara gli ordini in 24-48 ore e spedisce dall'Europa con numero di tracciamento: la consegna in Italia richiede in genere da 4 a 6 giorni.

Quarto controllo: la conservazione

Il retatrutide per la ricerca viene fornito come polvere liofilizzata. In questa forma è stabile, ma va conservato al riparo da luce e calore, idealmente in frigorifero. Un fornitore serio lo indica chiaramente e spedisce i flaconcini sigillati, con capsula integra.

In sintesi

Prima di ordinare retatrutide per un progetto di ricerca conviene verificare quattro punti: un certificato di analisi indipendente e verificabile, il prezzo al milligrammo, una spedizione dall'interno dell'Unione europea e le indicazioni di conservazione. Sono criteri semplici, ma bastano a scartare la maggior parte delle offerte poco affidabili che circolano online.

Nota: il retatrutide non è autorizzato come medicinale in Italia né nell'Unione europea. I prodotti citati sono destinati esclusivamente alla ricerca di laboratorio e non all'uso umano. Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce un consiglio medico.

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