Giovedì 15 ottobre 2026 Fondazione Agrion presenta "GreenUP Innovation Lab"

Dopo quasi un anno di lavoro, GreenUP entra in una nuova fase e apre le porte del proprio hub per condividere i primi risultati del progetto, le attività di ricerca sviluppate, le tecnologie sperimentate e le soluzioni che stanno prendendo forma sui territori.

GreenUP nasce con un obiettivo concreto: mettere dati, ricerca e innovazione al servizio dei Comuni, costruendo strumenti utili per conoscere meglio il territorio, individuare priorità e supportare amministratori e tecnici nelle proprie decisioni.

Il 15 ottobre sarà l'occasione per entrare nel cuore del progetto e incontrare i suoi protagonisti: amministrazioni comunali, istituzioni, ricercatori, imprese, startup, tecnici e professionisti che stanno lavorando insieme per trasformare conoscenza e innovazione in applicazioni concrete.

Nel corso del pomeriggio saranno presentati i primi risultati di GreenUP, consegnati i primi report territoriali ai Comuni aderenti e illustrate le attività di ricerca sviluppate nell'ambito del Living Lab.

Sarà inoltre possibile vedere da vicino alcune delle tecnologie e delle soluzioni coinvolte nel progetto, approfondirne le possibili applicazioni e confrontarsi direttamente con imprese, ricercatori e professionisti.

Un pomeriggio di confronto, sperimentazione e networking per scoprire come dati, ricerca e nuove tecnologie possono diventare strumenti concreti per accompagnare i territori verso modelli sempre più sostenibili e resilienti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link https://form.jotform.com/262662788706370.

Qui sotto trovi il programma completo: