Al via la campagna gratuita di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale

Prende il via a partire dal mese di ottobre nel Verbano-Cusio-Ossola, in conformità con gli indirizzi della Regione Piemonte, la campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Rsv). L'infezione causata da questo agente patogeno può manifestarsi con raffreddore, tosse e difficoltà respiratorie, fino a provocare polmoniti e bronchioliti con febbre che in determinati casi richiedono l'ospedalizzazione. Il rischio di sviluppare forme severe è tipicamente stagionale e si concentra in modo particolare nell'arco temporale compreso tra i mesi di ottobre e marzo.

La profilassi, offerta su base volontaria e a titolo completamente gratuito, prevede l'impiego di due anticorpi monoclonali anti-RSV somministrati per via intramuscolare in un'unica dose. Fanno eccezione i bambini fino a 24 mesi di età che permangono in condizioni di vulnerabilità alla malattia severa durante la loro seconda stagione epidemica, per i quali è stabilito un percorso a due dosi.

L'accesso al trattamento è organizzato secondo precise finestre temporali e fasce anagrafiche:

Per i nati tra il 1° ottobre 2026 e il 31 marzo 2027, la somministrazione avverrà direttamente presso il Punto Nascita della struttura ospedaliera prima delle dimissioni.

Per i bambini nati dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026, l'anticorpo sarà somministrato presso le sedi territoriali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) in coincidenza con gli appuntamenti vaccinali già programmati. Le famiglie prive di una data fissata a calendario verranno contattate telefonicamente dallo stesso Servizio.

I piccoli nati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 marzo 2026 non ancora immunizzati potranno accedere al servizio su richiesta della famiglia tramite posta elettronica ai recapiti territoriali dedicati: sisp.do@aslvco.it per il distretto di Domodossola, sisp.om@aslvco.it per Omegna e sisp.vb@aslvco.it per Verbania.

Per i bambini vulnerabili che affrontano la seconda stagione di circolazione del virus, la procedura sarà gestita dai Centri Ospedalieri e dalle unità che ne curano il follow-up. In assenza di pregressa immunizzazione, i genitori potranno inoltrare richiesta agli indirizzi SISP sopra indicati entro la fine di novembre 2026.

I nuclei familiari possono inoltre confermare l'adesione tramite la piattaforma online predisposta dalla Regione Piemonte per la preadesione RSV, oppure fare riferimento al proprio Pediatra di Libera Scelta per qualsiasi approfondimento clinico.

"L'avvio della campagna contro il Virus Respiratorio Sinciziale è fondamentale per tutelare la salute dei nostri piccoli fin dai primi mesi di vita – sottolinea il direttore Ggenerale dell'ASL VCO, dottor Francesco Cattel –. Offriamo gratuitamente un'importante protezione immunitaria a tutti i neonati e bambini a rischio e invito i genitori ad aderire con fiducia alla campagna tramite i canali dedicati o consultando il proprio pediatra".