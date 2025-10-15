Il 'treno del foliage' incanta l’Italia su Studio Aperto Mag VIDEO

Dopo il servizio dedicato all’Agriturismo Alpe Crampiolo e al celebre formaggio Bettelmatt, l’Ossola, nel giro di 4 giorni, torna protagonista su Studio Aperto Mag. Questa volta, le telecamere del programma di Italia 1, con un servizio firmato da Beppe Gandolfo, hanno raccontato il fascino del treno del foliage della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, un itinerario che unisce Domodossola a Locarno e che incanta ogni autunno migliaia di visitatori.

Un viaggio lento e silenzioso “nel cuore delle Alpi Lepontine – come lo definisce Gandolfo – tra panorami mozzafiato, borghi incantati e boschi che in queste settimane diventano dipinti a cielo aperto”. Un percorso di emozioni e colori, che ha conquistato anche il New York Times, che lo ha inserito tra i cinque itinerari autunnali più belli d’Europa.

Nel servizio, spazio anche alle parole della guida escursionistica Chiara Besana, che ha spiegato come “guardare fuori dal finestrino significhi attraversare non solo un paesaggio naturale, ma anche culturale. I boschi cambiano man mano che si sale di quota: la clorofilla lascia spazio ai rossi, agli aranci e ai gialli che rendono unico questo periodo dell’anno”.

Tappa golosa a Santa Maria Maggiore, dove Francesca Ielmoli della Latteria Vigezzina ha presentato alcuni dei prodotti simbolo della valle: “Dalla formaggella dello spazzacamino, dolce e di mucca, all’ingotto, tutto caprino, tutti realizzati con il latte delle nostre aziende locali”.

Il viaggio riprende poi verso la Svizzera, lungo la storica linea che da un secolo collega i due versanti alpini. Come ha ricordato Matteo Corti, direttore della Centovalli-Vigezzina, “ogni giorno partono circa 25-30 corse, e in due ore si arriva a Locarno: un’esperienza che si può vivere tranquillamente in giornata, magari fermandosi a scoprire i borghi lungo la tratta”.

Un itinerario che, come sottolinea il servizio, “nei secoli passati veniva chiamato quello delle valli dei pittori”, ma oggi sono i boschi stessi, con il foliage, a creare i capolavori più belli della natura. Qui il link per vedere il servizio andato in onda martedì sera.