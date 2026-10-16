Borgo della Cultura, il Pd sollecita interventi su illuminazione e arredi urbani FOTO

“È inutile fare bella la città se poi si dimentica la manutenzione”. Così il consigliere comunale del Partito Democratico Ettore Ventrella nel suo intervento ieri in consiglio comunale a Domodossola. Il gruppo del Pd ha infatti presentato un’interpellanza relativa al restauro e al ripristino dell’illuminazione nel Borgo della Cultura. “Ho fatto tante fotografie (che alleghiamo, ndr) in diverse zone della città — ha sottolineato Ventrella -. È giusto abbellire la città con manufatti e arredi urbani, ma poi bisogna continuare a tenerli bene. I casi sono due: o li teniamo in ordine, oppure si possono anche eliminare. In alcuni punti, gli arredi sono diventati cestini dell’immondizia, l’illuminazione in molte zone, soprattutto quella lungo i palazzi storici, non funziona da tempo. Certamente è un intervento che richiede una certa spesa. Visto che c’è una certa disponibilità grazie ad un avanzo di bilancio, faccio un appello all’amministrazione”.

A rispondere all’interpellanza del Pd è stato l’assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, che ha rassicurato: “Alcune attività sono già in corso. Per l’impianto di illuminazione sulla facciata di Palazzo Mellerio, i lavori sono già stati affidati ed è prevista la sostituzione dei corpi illuminanti e dell’impianto elettrico, risalente a circa 20 anni fa. Per quanto riguarda Palazzo Silva sono già state avviate le procedure: i nostri uffici sono in attesa di ricevere i prevendite di spesa per la sostituzione dell’impianto di illuminazione. Per gli impianti e gli arredi urbani presenti agli ingressi del Borgo, si tratta di un intervento che richiede risorse piuttosto significative: stiamo procedendo con l’aspetto ricognitivo e tecnico di progettazione e con l’aspetto economico, in modo da poter avere chiaro l’impegno di spesa e poter poi calendarizzare gli interventi”.

Ventrella si è detto parzialmente soddisfatto della risposta dell’assessore: “non servono tante ricognizioni, basta vedere le foto per capire lo stato dei manufatti. Consiglierei di accelerare un po’ le operazioni, altrimenti la situazione continuerà a peggiorare”.