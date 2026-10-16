Domodossola, approvata la variazione di bilancio: fondi per strade, sicurezza e servizi

È stato approvato, durante il consiglio comunale di ieri, giovedì 15 ottobre, il bilancio consolidato 2025 del comune di Domodossola. Il documento è stato illustrato dall’assessore al bilancio Gabriella Giacomello, con lo scopo di “rappresentare in modo veritiero e corretto l'associazione finanziaria patrimoniale e del risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente”. Secondo i conti economici consolidati al 31 dicembre 2025, il patrimonio netto consolidato risulta pari a 59.311.776, 11 euro.

Il consiglio ha poi votato a favore di una variazione di al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2027-2028. L’assessore Giacomello ha infatti parlato di un avanzo di amministrazione pari a 67.569,10 euro per adempire l'obbligo di riversamento della componente perequativa, e di avanzi di bilancio vincolati. Di questi, 75mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade cittadine, 89.499,60 per la manutenzione straordinaria stradale dell’Alpe Pertuso, 35mila euro per l’acquisto di transenne e implementazione e manutenzione del sistema di videosorveglianza. È poi disponibile un avanzo libero di 112.500 euro per: l’acquisto di strumenti per la connettività di rete, l’incarico professionale per lo studio preliminare per il rifacimento dei marciapiedi in via Gentinetta, la riconfigurazione del sistema informativo elettorale, l’acquisto di arredi per la nuova biblioteca comunale e l’acquisto di una vasca mobile per i servizi antincendio.

L’assessore ha rilevato inoltre maggiori entrate da parte dell’Unione Montane Media Ossola e dei fondi montagna, che saranno destinate a opere stradali, manutenzione di parchi e giardini e alla manutenzione straordinaria nelle frazioni di Quartero, Calice e Monteossolano. 10mila euro derivanti dalla concessione cimiteriale verranno invece utilizzato per l’acquisto di attrezzature per l’asilo nido e la Rsa comunali.

Completano il quadro investimenti per 10mila euro per il progetto pilota “Mercato sicuro”, per dotare la zona del mercato del sabato di un presidio di primo soccorso, mentre 398.304,07 saranno destinati a politiche giovanili, un nuovo progetto di servizio civile universale, luminarie natalizie, ristorazione dell’Rsa e 158.000 euro di contributi dalla Fondazione Cariplo per l'acquisto di servizi connessi alla gestione del teatro Galletti, in vista della prossima apertura dopo il restauro.