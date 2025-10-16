“Le vibrazioni del cuore”: a Villadossola una serata di teatro e solidarietà

Il Festival “Le Vibrazioni del Cuore” torna a Villadossola con una serata speciale dedicata al teatro e alla beneficenza.

Il 24 ottobre alle ore 21.00, sul palco del Teatro La Fabbrica, la Compagnia Teatrale Lalö porterà in scena la brillante commedia “Suite col morto”, scritta da Paolo Tollini e diretta da Armando Lopardo.

L’evento è promosso dal Kiwanis International con il patrocinio della Città di Villadossola e della Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’intero ricavato sarà devoluto a progetti educativi e di sostegno per minori in difficoltà, confermando il forte impegno sociale dell’iniziativa.

Prevendite presso Libreria La Pagina (Villadossola) e Libreria Grossi (Domodossola).

Info: kiwaniseventi@gmail.com – WhatsApp 348 3542445