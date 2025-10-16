 / Eventi

Eventi | 16 ottobre 2025, 16:40

Cori in Soccorso: la musica per sostenere il Polo delle Emergenze di Villadossola

Sabato 18 ottobre nella chiesa di San Bartolomeo concerto benefico per raccogliere fondi destinati alla realizzazione della nuova sede del Corpo Volontari del Soccorso.

Cori in Soccorso: la musica per sostenere il Polo delle Emergenze di Villadossola

Prosegue la raccolta fondi per supportare il progetto del Polo delle Emergenze e la Casa del Volontario di Villadossola: mancano ancora quasi 200mila euro e nei prossimi mesi saranno numerose le iniziative in programma per sensibilizzare e condividere il percorso dell'Anpass, tra cui anche una cena benefica con chef stellati del territorio.

Per questo sabato 18 ottobre, alle ore 21 nella chiesa di San Bartolomeo, è già in programma il concerto benefico “Cori in Soccorso”. Sul palco si esibiranno due cori d’eccezione: il Coro “Le Maestà” di Palanzano e Toano proveniente dall'Emilia Romagna e il Gruppo vocale “Voci del Cistella” di Domodossola. L’ingresso sarà a offerta libera, e l’intero ricavato contribuirà a finanziare il progetto che consentirà di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di emergenza e potenziare la collaborazione tra le diverse realtà del volontariato del Verbano-Cusio-Ossola.

Il nuovo centro permetterà inoltre di rafforzare la formazione dei volontari, ospitare corsi e attività didattiche e ampliare i servizi di trasporto disabili e pazienti oncologici.

Miria Sanzone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore