Cori in Soccorso: la musica per sostenere il Polo delle Emergenze di Villadossola

Prosegue la raccolta fondi per supportare il progetto del Polo delle Emergenze e la Casa del Volontario di Villadossola: mancano ancora quasi 200mila euro e nei prossimi mesi saranno numerose le iniziative in programma per sensibilizzare e condividere il percorso dell'Anpass, tra cui anche una cena benefica con chef stellati del territorio.

Per questo sabato 18 ottobre, alle ore 21 nella chiesa di San Bartolomeo, è già in programma il concerto benefico “Cori in Soccorso”. Sul palco si esibiranno due cori d’eccezione: il Coro “Le Maestà” di Palanzano e Toano proveniente dall'Emilia Romagna e il Gruppo vocale “Voci del Cistella” di Domodossola. L’ingresso sarà a offerta libera, e l’intero ricavato contribuirà a finanziare il progetto che consentirà di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di emergenza e potenziare la collaborazione tra le diverse realtà del volontariato del Verbano-Cusio-Ossola.

Il nuovo centro permetterà inoltre di rafforzare la formazione dei volontari, ospitare corsi e attività didattiche e ampliare i servizi di trasporto disabili e pazienti oncologici.