La storia della Rumianca: quando l'Ossola era terra di industrie

‘’La Rumianca di Pieve Vergonte (1915-1945)’’. E’ il titolo del libro che racconta la storia dello stabilimento e quindi, di conseguenza, la storia di Pieve Vergonte. Sarà presentato sabato 24 ottobre alle 17 in sala Massari dove l’editore Alessandro Grossi dialogherà con gli autori: Paolo Crosa Lenza e Pierluigi Degiovanni.

Il testo ricostruisce, attraverso documenti, testimonianze e ricerche, la storia delle Rumianca, un capitolo importante dell’industria elettrochimica sulle Alpi e della comunità che l’ha vissuta. Storia di un Ossola che ha avuto per anni un ‘timbro’ prettamente industriale, concentrato soprattutto a Pieve Vergonte e Villadossola, ma anche a Domodossola e Varzo. Un’Ossola ormai trasformatasi con una economia che non poggia più solo sull’industria ma che non dimentica quel passato. L’incontro è organizzato dall’associazione in collaborazione col Comune di Pieve Vergonte.