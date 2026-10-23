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Territorio | 23 ottobre 2026, 14:10

La storia della Rumianca: quando l'Ossola era terra di industrie

Il libro verrà presentato domani pomeriggio a Pieve Vergonte in sala Massari

La storia della Rumianca: quando l'Ossola era terra di industrie

‘’La Rumianca di Pieve Vergonte (1915-1945)’’. E’ il titolo del libro che racconta la storia dello stabilimento e quindi, di conseguenza, la storia di Pieve Vergonte. Sarà presentato sabato 24 ottobre alle 17 in sala Massari dove l’editore Alessandro Grossi dialogherà con gli autori: Paolo Crosa Lenza e  Pierluigi Degiovanni.

Il testo ricostruisce, attraverso documenti, testimonianze e ricerche, la storia delle Rumianca, un capitolo importante dell’industria elettrochimica sulle Alpi e della comunità che l’ha vissuta. Storia di un Ossola che ha avuto per anni un ‘timbro’ prettamente industriale, concentrato soprattutto a Pieve Vergonte e Villadossola, ma anche a Domodossola e Varzo. Un’Ossola ormai trasformatasi con una economia che non poggia più solo sull’industria ma che non dimentica quel passato. L’incontro è organizzato dall’associazione  in collaborazione col Comune di Pieve Vergonte.

re.ba.

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