Novara e Vco tra le province con meno denunce per reati ambientali

Novara è all’89° posto, il Verbano Cusio Ossola al 95°. E’ la classifica dei reati ambientali scoperti nelle province italiane, che fotografano l’emergenza dell’illegalità. Problema più diffuso altrove, ma che non va sottovalutato neppure nel Nord Ovest.
Lo dice il rapporto di Legambiente sulle Ecomafie, presentato nei giorni scorsi, che esamina i reati accertati del 2025. Classifica che vede il Piemonte con 1306 reati scoperti, 1177 persone denunciate, 271 sequestri eseguiti. Un contesto, come dicevamo, che vede la due province lontane da quelle del Sud, dove i reati ambientali vanno dai 5636 della Campania ai 3726 della Sicilia. In Piemonte resta la provincia di Torino quella con il più alto numero di reati (299), seguita da Cuneo (295).