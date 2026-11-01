Rc auto nel Vco, assicurazioni in aumento del 7,2% ma i prezzi restano i più bassi del Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola è la provincia piemontese dove assicurare un'automobile costa meno, ma anche quella che ha registrato il maggiore aumento percentuale delle tariffe nell'ultimo anno. È quanto emerge dall'Osservatorio RC auto Facile.it–Assicurazione.it, che ha analizzato l'andamento dei premi assicurativi alla fine dell'estate 2026.

Nel Vco il premio medio per la responsabilità civile auto si attesta a 444,84 euro, una cifra sensibilmente inferiore alla media regionale di 613,61 euro. La differenza è di quasi 169 euro, un dato che colloca il territorio all'ultimo posto in Piemonte per costo medio della polizza.

Il confronto con l'anno precedente evidenzia però un andamento meno favorevole: nel Verbano Cusio Ossola il costo medio è cresciuto del 7,2%, l'incremento percentuale più elevato tra le otto province piemontesi.

La situazione regionale presenta differenze significative. Torino risulta la provincia più cara, con un premio medio di 657,99 euro, seguita da Cuneo con 575,27 euro e Vercelli con 567,03 euro. Ad Alessandria il premio medio è di 546,08 euro, a Novara di 545,62 euro, ad Asti di 515,67 euro e a Biella di 497,20 euro.

Nel complesso, il Piemonte registra invece una lieve diminuzione delle tariffe: il premio medio regionale è sceso dell'1,4% rispetto all'anno precedente.

Per gli automobilisti del Verbano Cusio Ossola, dunque, il territorio mantiene un vantaggio rispetto alle altre province piemontesi in termini di costo medio dell'assicurazione, nonostante l'aumento registrato nell'ultimo anno.