Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna per la settimana in corso. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 20266556 Cooperativa Sociale a Verbania cerca un/a addetto/a ufficio paghe e amministrazione del personale. Diploma, buona conoscenza pacchetto Microsoft Office, utilizzo di software gestionali per rilevazione delle presenze ed elaborazione buste paga. Iniziale inserimento part time di sei mesi con possibile incremento orario fino al full time. Tempo determinato o tirocinio in base al gradi di esperienza.
- 20266413 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 3 addetti alle pulizie delle camere e degli spazi comuni, si richiede esperienza pregressa in realtà alberghiere, ordine, precisione e serietà, conoscenza sufficiente dell’inglese. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.
- 20266410 Hotel località San Domenico di Varzo cerca 1 manutentore di struttura ricettiva con esperienza, si richiedono capacità manuali e di problem solving nella risoluzione di guasti agli impianti e alle strutture, preferibile autonomia negli spostamenti e nella organizzazione delle attività. Si offre contratto a tempo determinato full time di circa 5 mesi, possibilità di vitto e alloggio se necessario.
- 20266304 Hotel di Macugnaga cerca due addetti per servizio pasti colazione/cena e 1 per pulizia camere e servizio cena, contratto stagionale, lavoro solo nei week end e a tempo pieno durante i periodi festivi come Natale e Carnevale, alloggio se fuori zona.
- 20266326 Hotel di Verbania ricerca un/una addetto/a alla preparazione delle colazioni e relative pulizie della sala. Orario part-time 25h settimanali con orario dalle 6.30 alle 10.30 da lunedì alla domenica con un riposo compensativo. Contratto iniziale di 3 mesi. Ral 13190 €
- 20264473 Stamperia industriale di Verbania, ricerca un/una impiegato/a GRAFICO. Il/la candidato/a deve avere una buona autonomia nell'utilizzo dei programmi grafici (Illustrator e Photoshop). Orario Full time, dalle 8.30-12.00 e dalle 13.30-18.00 da lunedì al venerdì. RAL 20-25k.
- 20266323 Negozio di articoli sportivi situato a San Domenico di Varzo cerca un addetto alle consegne con patente B. Richiesta disponibilità a lavoro nei week end, residenza in zona oppure disponibilità a trasferimento in alloggio in tariffa agevolata a S. Domenico. Non richiesta esperienza. Full time con retribuzione mensile intorno ai 1300 euro.
- 20266172 Negozio di Domodossola specializzato nella vendita di servizi e prodotti di telefonia cerca 1 sales assistant da assumere come apprendista (età 18/29 anni), si richiede diploma, buon uso PC, attitudine al contatto con la clientela, buona dialettica e capacità di problem solving.
- 20266009 Azienda del settore manifatturiero situata ad Omegna, ricerca un/una addetto/a al CUSTOMER SERVICE. La risorsa si occuperà della gestione dell'intero ciclo dell'ordine, dall'inserimento a sistema fino alla consegna, mantenendo un costante contatto con clienti nazionali e internazionali. Contratto iniziale di sostituzione maternità. Ral 30-35k
- 20265734 Bar tavola calda di Domodossola cerca 1 addetto/a bar e servizio ai tavoli per orario centrale dalle 11.30 alle 14:30 dal lunedì al sabato, possibilità di lavorare anche per più ore se disponibili. Non è richiesta esperienza, si propone inserimento formativo e poi assunzione.
- 20265726 Azienda leader nel settore delle energie rinnovabili cerca un elettricista da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato per installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di ricarica veicoli elettrici. Richiesta minima esperienza in ambito edile/idraulico/elettrico. Richiesta patente B e disponibilità a lavori in quota.