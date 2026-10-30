Nel Vco fare il pieno costa di più: pochi distributori sotto le soglie di prezzo

Con la fine dello sconto sulle accise, il prezzo del diesel è tornato a crescere sfondando sovente il tetto fissato da alcune compagnie. In Piemonte, però, ci sono ancora alcuni distributori dove è possibile fare il pieno, in modalità self, ad un prezzo inferiore ai 2,20 €/litro. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it sui dati pubblicati dal ministero e aggiornati al 27 ottobre.

Lo studio realizzato ha preso in esame tutti i distributori censiti dal Mimit nella regione che hanno comunicato un aggiornamento di prezzo dal 5 ottobre in poi per il gasolio e/o per la benzina verde, escludendo quelli delle autostrade. Secondo le stime, guardando al diesel, il 21% è riuscito a rimanere ancora sotto al tetto, il che, in valori assoluti, si traduce in circa 330 distributori su oltre 1.540 oggetto di analisi.

Per quanto riguarda la benzina, invece, la situazione è più rosea e i benzinai che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono circa 1.320 (85%).

A livello provinciale, per il gasolio, gli automobilisti più fortunati sono quelli delle province di Novara, area dove il 25% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo al di sotto della soglia dei 2,20 euro al litro. A seguire si posizionano, a pari merito, Torino, Biella, Alessandria e Vercelli, province in cui il 22% dei distributori analizzati ha ancora un prezzo inferiore al “tetto”. Valori inferiori alla media regionale per la provincia di Cuneo (20%), seguita da Asti (18%). Chiude la classifica il Verbano Cusio Ossola, dove il 16% dei distributori analizzati offriva un prezzo del gasolio inferiore ai 2,20 euro al litro.

Per la benzina, in vetta alla classifica si trova la provincia di Biella, area dove il 91% dei distributori analizzati aveva, alla data di rilevazione, un prezzo in modalità self inferiore ai 2 euro al litro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano Asti e Novara (entrambe 90%) e Torino (89%). Valori al di sotto della media regionale per Alessandria (83%), Vercelli (82%) e Cuneo (77%). Chiude la graduatoria, ancora una volta, la provincia di Verbano Cusio Ossola, area dove solo il 73% dei distributori analizzati ha mantenuto il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro.

Analizzando i dati ufficiali del Mimit aggiornati al 28 ottobre 2026, il prezzo medio della benzina in Piemonte sulla rete stradale è, in modalità self, oggi è pari a 2,004 euro al litro. Per il gasolio, invece, il prezzo medio è pari a 2,253 euro al litro.