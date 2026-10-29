Risparmio postale: nel Vco oltre un miliardo di euro in buoni e libretti

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola il risparmio postale raggiunge, al 30 giugno 2026, un valore complessivo di oltre un miliardo di euro, di cui più di 750 milioni in buoni fruttiferi postali e oltre 272 milioni in libretti di risparmio postale. Poste Italiane diffonde il dato in vista della Giornata mondiale del risparmio, in programma il 31 ottobre.

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane, buoni e libretti continuano a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, giovani e pensionati del Verbano, del Cusio e dell’Ossola che desiderano valorizzare i propri risparmi con soluzioni semplici, flessibili e accessibili. Nel Vco risultano complessivamente 180.396 rapporti di risparmio postale: 103.392 buoni fruttiferi postali e 77.004 libretti di risparmio Postale. I buoni fruttiferi postali rappresentano circa il 73% del patrimonio complessivo detenuto in provincia, mentre i libretti incidono per il restante 27%. Nel dettaglio, i 103.392 buoni fruttiferi postali registrano un saldo di 754.868.915 euro; sui 77.004 libretti di risparmio postale sono invece depositati 272.514.771 euro.

Nel confronto regionale, la provincia del Verbano Cusio Ossola si colloca al quinto posto in Piemonte per patrimonio complessivo di risparmio postale, dopo la città metropolitana di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara, e precede Vercelli, Asti e Biella. Con circa il 4,8% dei 21,2 miliardi di euro detenuti complessivamente in Piemonte, il Vco si distingue per i valori medi: il saldo medio dei libretti, circa 3.500 euro, è il più alto della regione, a fronte di una media piemontese di circa 3.100 euro, mentre il valore medio dei buoni fruttiferi postali, circa 7.300 euro per titolo, è secondo soltanto a quello dell’alessandrino.

I dati confermano il ruolo del risparmio postale anche nel Verbano Cusio Ossola: il patrimonio complessivo supera il miliardo di euro e si distribuisce tra buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. La consistenza dei rapporti, oltre 180mila, testimonia la diffusione di strumenti pensati per tutelare e valorizzare il risparmio con modalità semplici e accessibili.

Buoni e libretti postali offrono soluzioni semplici e flessibili per la gestione e la valorizzazione del risparmio, senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso. I buoni, disponibili anche online e sottoscrivibili a partire da 50 euro, comprendono proposte per diverse esigenze e orizzonti temporali, tra cui il Buono Premium per nuova liquidità, con durata di un anno e rendimento fisso annuo lordo del 3,25%, oltre a prodotti dedicati ai minori e alla pianificazione del futuro.

I libretti postali consentono di mantenere sempre disponibile il denaro e comprendono soluzioni dedicate ai minori e il libretto Smart, che permette di gestire saldo e operazioni anche attraverso i canali digitali, sottoscrivere buoni dematerializzati e accedere ai Depositi Supersmart con rendimenti differenziati in base alla formula scelta. I titolari abilitati possono inoltre operare tramite app e Atm Postamat, anche senza Carta Libretto. Per informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, sui rendimenti e sulle condizioni economiche, è possibile rivolgersi agli uffici postali del Verbano Cusio Ossola o consultare i canali digitali aziendali.