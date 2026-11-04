Gioco d'azzardo patologico, a Gravellona Toce arriva il tour “Non è un bel gioco”

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d'azzardo patologico. Sabato 7 novembre il centro commerciale Le Isole di Gravellona Toce ospiterà una tappa del tour regionale “Non è un bel gioco”, iniziativa promossa nell'ambito della campagna di contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo.

L'appuntamento è in programma dalle 10 alle 18 negli spazi del centro commerciale di corso Guglielmo Marconi 42/44, con l'obiettivo di informare i cittadini sulle problematiche legate al gioco d'azzardo e favorire la conoscenza dei servizi di assistenza e cura presenti sul territorio.

Durante la giornata saranno presenti gli operatori del Ser.D dell'Asl Vco, a disposizione per fornire informazioni e svolgere attività di prevenzione. L'iniziativa punta a raggiungere le persone anche al di fuori delle strutture sanitarie, portando la sensibilizzazione in un luogo frequentato quotidianamente da numerosi cittadini.

"Superare la dipendenza dal gioco si può, ma serve informazione e consapevolezza. Con questa iniziativa portiamo la rete di supporto direttamente nei luoghi di vita quotidiana, facendo conoscere le risorse e i servizi di cura dell'Asl Vco", sottolinea Francesco Cattel, direttore generale dell'azienda sanitaria.

La tappa di Gravellona Toce rappresenta dunque un'occasione per approfondire un problema che può avere conseguenze sulla vita personale, familiare ed economica delle persone coinvolte, ma anche per conoscere le possibilità di sostegno offerte dai servizi sanitari locali. L'iniziativa si svolgerà sabato 7 novembre, dalle 10 alle 18, al centro commerciale Le Isole.