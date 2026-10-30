Partecipazione e via al progetto "Ritmo di Vita Next" per abilitare mille giovani al defibrillatore

Migliaia di cittadini, volontari e famiglie hanno risposto all'appello della quarta edizione dell’Open Day Anpas, svoltasi in concomitanza con la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze. Le sedi associative hanno spalancato le porte al pubblico per una giornata interamente dedicata alla promozione del volontariato, alla prevenzione sanitaria e alla diffusione della cultura del primo soccorso tra la popolazione.

L'appuntamento ha segnato il via ufficiale di "Ritmo di vita Next", l'ambizioso progetto promosso da Anpas Piemonte che si pone l'obiettivo di formare e abilitare gratuitamente 1.000 giovani tra i 18 e i 24 anni alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae). I corsi si terranno tra novembre 2026 e aprile 2027 con il coordinamento del Comitato Regionale. L'iniziativa muove dalla consapevolezza che l'arresto cardiaco può manifestarsi improvvisamente e ovunque: iniziare tempestivamente il massaggio cardiaco e saper impiegare un Dae consente di trasformare l'esitazione dell'emergenza in un aiuto concreto nell'attesa dei soccorsi avanzati.

Momento simbolo della giornata è stato il flash mob "Ritmo di vita", che ha visto circa tremila persone cimentarsi simultaneamente nel massaggio cardiaco su palloncini a forma di cuore, tenendo il tempo sulle note di Stayin’ Alive dei Bee Gees. Un'azione corale ideata per rendere accessibile, memorabile e privo di timori l'apprendimento delle manovre salvavita. Accanto alle dimostrazioni a tempo di musica, le strutture hanno ospitato prove pratiche con manichini, lezioni di disostruzione pediatrica, visite alle ambulanze, percorsi divulgativi per bambini e punti informativi sul servizio civile universale.

"Ci sono gesti che durano pochi secondi, ma possono regalare una vita intera – ha dichiarato Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte – Il nostro obiettivo è fare in modo che la capacità di salvare una vita non appartenga soltanto a chi indossa una divisa, ma diventi patrimonio di ogni singolo cittadino. Con Ritmo di vita Next offriamo gratuitamente a mille giovani gli strumenti per intervenire quando ogni secondo conta: un investimento fondamentale nella responsabilità, nella fiducia e nella coesione del nostro futuro".