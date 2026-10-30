Invalidità civile nel Vco, oltre 5mila pratiche definite nel 2025

Sono 5.030 le domande di invalidità civile definite nel Verbano Cusio Ossola durante il 2025. Il dato emerge dal rendiconto sociale INPS e permette di osservare l'attività legata al riconoscimento della disabilità sul territorio provinciale.

Le pratiche definite corrispondono ai procedimenti per i quali è stato emesso un verbale. Non indicano quindi il numero delle persone che hanno necessariamente ottenuto un assegno o un'altra prestazione economica. Un elemento importante riguarda i tempi di lavorazione. Per il Vco viene riportata un'attesa media di 17 giorni, ma il dato si riferisce esclusivamente alla fase amministrativa della procedura. Non rappresenta dunque il tempo complessivo necessario per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, poiché gli accertamenti sanitari vengono gestiti separatamente e non sono compresi in questa rilevazione provinciale.

La distinzione assume particolare rilievo considerando la situazione piemontese. A livello regionale, infatti, la fase sanitaria ha registrato un aumento dei tempi medi, passati da 116 giorni nel 2022 a 163 nel 2025. Nello stesso periodo la lavorazione amministrativa è invece scesa da 29 a 23 giorni. Nel complesso, le richieste di riconoscimento dell'invalidità civile presentate in Piemonte sono aumentate, passando da 179.513 nel 2022 a 194.885 nel 2025. Anche le domande definite sono cresciute, superando quota 199mila nell'ultimo anno considerato. L'organizzazione delle procedure è destinata a cambiare ulteriormente con l'attuazione della riforma della disabilità, che prevede il progressivo accentramento delle competenze sanitarie e amministrative presso l'INPS.

Per il Verbano Cusio Ossola resta quindi un aspetto da approfondire: conoscere anche i tempi degli accertamenti sanitari, indispensabili per avere un quadro completo dell'attesa affrontata dai cittadini che richiedono il riconoscimento dell'invalidità.