Regione Piemonte: la Commissione Bilancio incardina Manovra, Sanità e riforma Taxi-NCC

Aperte fino a giovedì 26 novembre le consultazioni online rivolte ai soggetti interessati sulla proposta di deliberazione n. 169 relativa al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2027-2029 e sul disegno di legge n. 173 “Bilancio di previsione finanziario 2027-2029”.

Lo ha deciso la Commissione Bilancio, presieduta da Roberto Ravello, nel corso dell’esame preliminare dei provvedimenti illustrati dall’assessore Andrea Tronzano.

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione, sono stati individuati come relatori Fabrizio Ricca (Lega), Marina Bordese (FdI), Silvio Magliano (Lista Cirio), Sarah Disabato (M5S), Alice Ravinale (AVS) e Vittoria Nallo (SUE).

La Commissione ha inoltre avviato l’esame del disegno di legge n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di sanità e modifica di leggi regionali”, provvedimento che necessita, prima della votazione finale, del parere consultivo della Commissione Sanità. Per quest’ultimo sono stati designati quali relatori di maggioranza Debora Biglia (FI) e Fabrizio Ricca (Lega), mentre per l’opposizione Alberto Unia (M5S) e Alice Ravinale (AVS).

Infine, i commissari hanno espresso parere favorevole sulla norma finanziaria del disegno di legge n. 119, che aggiorna la legge regionale sui servizi di trasporto pubblico non di linea, disciplinando i servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC).