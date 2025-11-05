Modifiche alla viabilità in piazza Cortesia per i lavori di riqualificazione

L’Ufficio tecnico – Lavori pubblici del Comune di Domodossola ha comunicato che, per consentire il completamento dei lavori di posa delle nuove reti di acquedotto e di gas, sarà necessario procedere a una sospensione temporanea della circolazione stradale nell’area di Piazza Cortesia e nelle vie adiacenti. L’intervento, parte del più ampio progetto di riqualificazione urbana della zona, avrà inizio lunedì 10 novembre alle ore 8:00 e si concluderà domenica 30 novembre, salvo eventuali imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o tecniche.

Le limitazioni al traffico interesseranno l’intera Piazza Cortesia, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Castellazzo, via Scaciga della Silva e via Giovanni XXIII, nonché via Binda, dalla piazza fino all’incrocio con via Scapaccino, e il tratto finale di via Cadorna. Si tratta di una zona centrale della città, e per questo il Comune ha predisposto percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo i disagi per residenti, commercianti e automobilisti.

Durante tutto il periodo dei lavori, l’accesso al supermercato Tigros e alla Farmacia Comunale sarà comunque garantito attraverso via Giovanni XXIII, così da assicurare la piena fruibilità dei servizi essenziali. In direzione Nord–Sud, chi dovrà raggiungere il centro città potrà utilizzare via Sant’Antonio come itinerario alternativo, mentre in direzione Sud–Nord sarà possibile proseguire da via Cadorna percorrendo via Trieste e via Milano, che resteranno regolarmente transitabili.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà apposta nelle aree interessate e a rispettare le deviazioni indicate dal personale di cantiere e dalla Polizia Locale. Si raccomanda inoltre prudenza negli spostamenti, specialmente nelle ore di maggior traffico.