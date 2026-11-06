Transizione ecologica, la Camera di Commercio sostiene le imprese del territorio

Ammontano a 150mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mette a disposizione delle imprese del territorio con il bando “Transizione Ecologica 2026”. La misura punta a sostenere in modo concreto l’adozione di criteri Esg, gli interventi di efficienza energetica, l’introduzione di fonti di energia rinnovabile e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili.

Nel dettaglio, il bando finanzia le spese sostenute dalle imprese per servizi di consulenza e formazione, valutazione, certificazione, prove tecniche, software e attrezzature sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Possono presentare domanda tutte le imprese attive, di ogni settore e dimensione, con sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

“L’ente camerale si conferma al fianco delle imprese per trasformare la sostenibilità da dichiarazione d'intenti a valore aziendale verificato e tangibile - commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Con l’edizione 2026 abbiamo voluto estendere i contributi previsti dal bando anche ai percorsi di valutazione e certificazione: dotarsi di parametri oggettivi è infatti un passaporto indispensabile per accedere ai mercati più selettivi e a commesse internazionali. La transizione ecologica non è più soltanto una doverosa scelta etica – sottolinea Santarella – ma rappresenta una leva strategica di competitività e affidabilità economica su cui, come Camera di Commercio, continueremo a investire con determinazione e risorse concrete”.

Le agevolazioni del bando camerale consistono in un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro, che sale a 7.000 euro nel caso di interventi che includano l’ottenimento di una valutazione/certificazione. A ciò si sommano ulteriori premialità per le imprese in possesso del rating di legalità (500 euro) e per quelle titolari della certificazione di parità di genere (500 euro).

Per partecipare al bando è richiesto un investimento minimo pari a 2.000 euro; ciascuna impresa potrà inoltre presentare una sola domanda di contributo. Le richieste vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ReStart (restart.infocamere.it) dalle 12.00 di mercoledì 18 novembre fino alle 12.00 di giovedì 25 febbraio 2027. L’assegnazione dei fondi avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili.

Il testo del bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.pno.camcom.it/promozione/bandi; per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Promozione della Camera di Commercio all’indirizzo pid@pno.camcom.it; oppure ai numeri 0321.338.265/282 e 0161.598.293.