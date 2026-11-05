Carta dedicata a te 2026: pubblicati gli elenchi dei beneficiari, contributo da 1.000 euro erogato in due tranche

L'Inps ha reso note le graduatorie definitive degli aventi diritto alla Carta dedicata a te 2026, la misura di sostegno economico a favore dei nuclei familiari per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. L'agevolazione statale prevede per quest'anno un contributo complessivo pari a 1.000 euro, distribuito attraverso le speciali carte prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane.

Il saldo dell'importo avverrà in due momenti distinti: la prima quota di 500 euro è accreditata a partire da mercoledì 4 novembre, mentre la seconda tranche di pari importo sarà resa disponibile a decorrere dal mese di aprile 2027. Per non incorrere nella decadenza del beneficio e rendere attiva la carta a tutti gli effetti, gli utenti dovranno necessariamente effettuare il primo acquisto entro la scadenza perentoria del 16 dicembre.

Le modalità di ritiro e accredito variano a seconda dello storico del beneficiario: chi già possedeva la tessera assegnata nelle precedenti edizioni riceverà la ricarica in modo automatico direttamente sul supporto magnetico in proprio possesso, senza la necessità di recarsi allo sportello postale; i nuovi assegnatari, invece, riceveranno nei prossimi giorni una formale comunicazione recapitata per posta dal Comune con tutti i dettagli e il codice identificativo per ritirare la carta presso qualsiasi ufficio postale.