Vaccini stagionali, oggi l'open day per i pazienti senza medico di famiglia

L’Asl Vco organizza un open day vaccinale dedicato a tutti i cittadini attualmente rimasti senza medico di famiglia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire la massima tutela della salute pubblica e facilitare l’accesso alle vaccinazioni stagionali anche a coloro che si trovano in difficoltà dovuta alla carenza di medici di medicina generale sul territorio.
L’open day si terrà nella giornata di oggi, sabato 7 novembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30 in quattro sedi: le Casa di Comunità di Verbania (viale Sant’Anna 83), Omegna (via Mazzini 96) e Domodossola (via Scapaccino 47) e la sede territoriale del distretto sanitario di Santa Maria Maggiore (via Marconi 61). I cittadini potranno presentarsi direttamente presso la sede vaccinale più vicina senza necessità di prenotazione.