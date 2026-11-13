Daisy: la scuola elementare vicino a Torino dove si impara anche fuori dall’aula

Alla Daisy, la scuola primaria a tempo pieno dell’Istituto Pascal di Chieri, partiamo proprio da queste domande. Per noi ogni bambino è speciale, e conoscerlo significa osservare come impara, che cosa gli dà fiducia e dove ha bisogno di essere accompagnato.

La nostra didattica si ispira al modello finlandese. Alterniamo spiegazioni, attività pratiche, movimento e momenti di lavoro individuale o in gruppo. Una domanda nata durante una lezione può diventare un piccolo esperimento, un disegno o una ricerca da fare insieme. Ci interessa che i bambini imparino a spiegare come sono arrivati a una risposta e che si sentano liberi di riprovare quando qualcosa è difficile. Le esperienze di mobilità Erasmus+ in Finlandia danno ai nostri insegnanti l’occasione di confrontarsi con altri docenti e di portare in classe attività e metodi adatti ai nostri alunni.

In questo modo di fare scuola ritroviamo una vicinanza con alcune delle motivazioni delle famiglie che si interessano all’homeschooling. Pensiamo al desiderio di rispettare i ritmi di apprendimento, di lasciare spazio agli interessi del bambino e di mantenere un dialogo diretto tra adulti. Alla Daisy questi aspetti convivono con la vita di classe. A scuola si impara anche ascoltando un compagno che ha avuto un’idea diversa, aspettando il proprio turno e scoprendo che a volte, per riuscire, serve chiedere aiuto.

L’apertura internazionale comincia già alla primaria. L’accreditamento Cambridge International dà una cornice al nostro lavoro sull’inglese, che i bambini incontrano anche attraverso consegne, giochi e attività da svolgere insieme.

Il percorso di cinese, legato alla collaborazione dell’Istituto con l’Istituto Confucio dell’Università di Torino, offre un primo incontro con suoni, caratteri e abitudini di un’altra cultura. In entrambi i casi la curiosità viene prima della paura di sbagliare. Anche una parola appena imparata può diventare qualcosa da usare e da condividere.

Una parte della giornata scolastica si può vivere all’aperto.

Nell’orto, per esempio, seminare significa chiedersi quanto spazio lasciare tra due semi, ricordarsi di annaffiare e tornare a osservare che cosa è cambiato. Si fanno misure, si annotano scoperte e ci si divide i compiti.

Nelle attività di outdoor e di team building, una sfida da risolvere in gruppo diventa un’occasione per vedere chi sa ascoltare, chi trova una strada diversa e chi riesce a coinvolgere un compagno rimasto in disparte. Sono capacità che poi ritroviamo anche tra i banchi.

Per le famiglie che cercano « scuola elementare Torino » e valutano anche Chieri, conta la possibilità di organizzare gli spostamenti.

La Daisy mette a disposizione un servizio di pulmino scolastico, con percorsi e fermate da verificare con la segreteria. La primaria fa parte dello stesso istituto della Scuola Media Internazionale Holden e dei Licei Pascal, con cui condivide l’attenzione alle lingue e alla continuità del percorso.

La Daisy si racconta bene anche in una scena semplice.

Un bambino torna nell’orto per controllare un seme che ha piantato, chiama una compagna per mostrarle il primo germoglio e insieme si chiedono perché nel vaso accanto non sia ancora spuntato nulla.

Da una domanda così può cominciare una lezione.

Il nostro compito è accorgercene e dare ai bambini il tempo di cercare una risposta.















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