Le artiste domesi Nunziatini Salhi e Curcio brillano a Praga con le loro bambole artistiche

Le domesi Elisa Nunziatini Salhi e Caterina Curcio, che hanno partecipato alla mostra internazionale di bambole artistiche di Praga “Doll Prague” dal 7 al 9 novembre, sono tornate arricchite da questa esperienza e ora si stanno preparando ai prossimi mercatini di Natale.

Le due artiste hanno avuto la possibilità di confrontarsi con oltre 120 colleghi provenienti da tutto il mondo. Erano le uniche espositrici italiane ad essere state selezionate a partecipare. Elisa che già lo scorso anno aveva partecipato alla mostra, ha preso parte anche al concorso abbinato con alcune sue bambole ispirate alla fiaba Alice nel Paese delle meraviglie.

"E' stata un'esperienza bellissima – dice Elisa - un'emozione unica, l'atmosfera era da favola. Abbiamo avuto modo di ammirare creazioni meravigliose, di imparare nuove tecniche e di assistere ad un balletto bellissimo ispirato alla fiaba “Alice nel paese delle meraviglie”. Ora le due domesi stanno preparando le loro creazioni da presentare ai mercatini di Natale di Santa Maggiore, della Palazzina di Caccia di Stupinigi, di Gorla Maggiore e ai presepi sull'Acqua di Crodo.