 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 13 novembre 2025, 08:25

A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno

Tra i 20 e il 21 novembre modifiche al traffico per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza

A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno

Autostrade per l’Italia è impegnata in attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire l’esecuzione dei lavori, è prevista la chiusura dello svincolo di Baveno in uscita, per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 20 e 21 novembre. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugnino (consigliato solo ai veicoli leggeri) o Meina.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore