A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno

Autostrade per l’Italia è impegnata in attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire l’esecuzione dei lavori, è prevista la chiusura dello svincolo di Baveno in uscita, per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti del 20 e 21 novembre. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugnino (consigliato solo ai veicoli leggeri) o Meina.