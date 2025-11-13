Lions, incontro tra i club del Vco per convididere linee guida e obiettivi sul territorio

Si è svolto martedì 11 novembre, nella splendida cornice del Regina Palace Hotel di Stresa, l’intermeeting che ha riunito i Lions Club della zona A del Distretto 108 Ia1: Domodossola, Omegna, Verbania e Verbano Borromeo. Ospite d’onore della serata è stata Giovanna Sereni, governatore del distretto per l’anno sociale 2025-2026, che ha incontrato soci e presidenti dei club per condividere linee guida, obiettivi e progetti del suo mandato.

Nel suo intervento, il governatore Sereni ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra club e del radicamento sul territorio, invitando i soci a “continuare a servire con entusiasmo e concretezza, rispondendo ai bisogni delle nostre comunità con iniziative che lascino un segno tangibile”.

La serata, introdotta dai presidenti dei club presenti, Bensi, Alloisio, Colalongo e Macaluso è stata un momento di confronto costruttivo e di amicizia lionistica, confermando lo spirito di servizio e l’unità che caratterizzano l’azione dei Lions sul territorio del Verbano Cusio Ossola.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale, nel corso del quale i partecipanti hanno potuto approfondire temi legati ai progetti distrettuali e alle attività di zona in programma per l’anno sociale in corso.